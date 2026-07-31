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الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٣ مساءً
الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا
المواطن - واس

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أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن تفشي فيروس إيبولا في البلاد أصبح ثاني أكبر تفشٍ للمرض عالميًا من حيث عدد الإصابات، في ظل استمرار انتشار العدوى بوتيرة تفوق جهود الاحتواء.
وسجلت السلطات الكونغولية 3532 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى 31 يوليو الجاري، متجاوزة حصيلة التفشي الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020، والبالغة 3481 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1556 حالة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذّرت الأسبوع الماضي من أن الحجم الفعلي للتفشي الحالي قد يتراوح بين ضعفي الأرقام الرسمية وأربعة أضعافها، بسبب صعوبات الرصد والاستجابة في المناطق المتضررة.

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