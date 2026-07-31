25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر الكونغو: تفشي إيبولا يصبح ثاني أكبر انتشار للمرض عالميًا مبادرة سعودية رائدة.. تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة البحرية أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا إسبانيا: ما جرى في سبتة انتهاك للسيادة وسنعيد المهاجرين سريعًا استقالة مستشار فيفا في البيت الأبيض ضبط مخالف نقل حطب محليٍّ في محمية الإمام تركي الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين سِرّ الكهوف الغامضة والنقوش القديمة في جبل شدا ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الأمير محمد بن سلمان
أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن تفشي فيروس إيبولا في البلاد أصبح ثاني أكبر تفشٍ للمرض عالميًا من حيث عدد الإصابات، في ظل استمرار انتشار العدوى بوتيرة تفوق جهود الاحتواء.
وسجلت السلطات الكونغولية 3532 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى 31 يوليو الجاري، متجاوزة حصيلة التفشي الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020، والبالغة 3481 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1556 حالة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذّرت الأسبوع الماضي من أن الحجم الفعلي للتفشي الحالي قد يتراوح بين ضعفي الأرقام الرسمية وأربعة أضعافها، بسبب صعوبات الرصد والاستجابة في المناطق المتضررة.