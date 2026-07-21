الكويت: إيران تستهدف محطات الطاقة وتقطير المياه مجدداً

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه يوم أمس للهجوم لليوم الرابع على التوالي نتيجة “العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له دولة الكويت”.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من مرافق تلك المحطات، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة باشرت بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، التعامل الفوري مع الحوادث، وسيطرت على الحرائق وأخمدتها.

بالتوازي، أفاد البيان بأنه جرى تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، إذ تنفذ الفرق خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق، لافتاً إلى أنه جرى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقاً للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة، وحرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

الهجوم الذي طال محطات للقوى الكهربائية جاء عقب يومين من استهداف إيران لمنشآت الطاقة في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه للمرة الثانية في غضون يومين لهجوم نتيجة “العدوان الإيراني الآثم” الذي تتعرض له دولة الكويت، ما تسبب في اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، وفقاً لبيان كويتي.