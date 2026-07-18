الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم

أعلنت رئاسة الأركان الكويتية، فجر اليوم، عن تعامل دفاعاتها الجوية حاليًا مع هجمات إيرانية معادية بواسطة طائرات مسيرة، في عدوان آثم جديد يستهدف البلاد.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس الجمعة عن سيطرتها على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوبي البلاد بسبب اعتداءات إيرانية بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.