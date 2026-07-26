الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنّها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها الهجوم على السفينة NCC Masa التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الكويتية إن هذه الهجمات هي “انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية”.

وأكدت الوزارة “تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها”.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.