الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارًا على نهج عدائي متكرر، ويمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

‏ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة، من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وجددت التأكيد أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.