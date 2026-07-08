الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها -بأشد العبارات- تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، التي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، التأكيد على أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكّل تقويضًا ممنهجًا لجهود خفض التصعيد، مشددة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد لاحتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.