الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها استهداف السفينة السعودية (NCC MASA)، عادةً هذا الاستهداف انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفضها لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ودعت الخارجية الكويتية إلى ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.