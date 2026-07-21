Icon

“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض Icon ارتفاع أسعار النفط عالميا Icon ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا Icon الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة Icon الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان” Icon مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون Icon فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك  Icon أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م Icon الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية Icon مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استدعت وزارة الخارجية في دولة الكويت اليوم, سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي, لتسليمه مذكرة احتجاج على قيام بلاده باستهداف الناقلة الكويتية (كيفان) أمس أثناء عبورها مضيق هرمز مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي حمد المشعان -وفقًا لبيان وزارة الخارجية الكويتية- أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026 بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها وتهديدًا لأمن وحرية الملاحة الدولية وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وجدد المشعان -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية- مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة, مشددًا على احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على الكويت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية
العالم

الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
آخر الاخبار

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات...

آخر الاخبار
الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني
أخبار رئيسية

الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية...

أخبار رئيسية
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
العالم

الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير...

العالم
الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
العالم

الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر...

العالم
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
العالم

الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم...

العالم
الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران
العالم

الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات...

العالم
الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي
العالم

الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت...

العالم