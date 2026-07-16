الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي “وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي سوريا تضبط صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات قبل تهريبها إلى لبنان تعدّد الوجهات السياحية بالباحة يعزّز عناصر الجذب السياحي مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت الجيومكانية تنفذ مبادرة وطنية لجمع وتصنيف أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام في ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي “زنبق السلام” و”العنكبوت” أشهرها.. النباتات الداخلية عنصر جمالي وفوائد صحية متعددة الفلبين تعتقل ثلاثة مشتبه بهم في حادثة مقتل عالم أحياء أمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس، اعتراض 32 طائرة بدون طيار (درون) دخلت المجال الجوي الكويتي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن “القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، (32) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها”، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.
وأضاف: “أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.
وأكدت القوات المسلحة الكويتية “استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين”.