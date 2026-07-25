الكويت توقع اتفاقا بـ16 مليار دولار لتأجير شبكة أنابيبها النفطية

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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، توقيع اتفاق بقيمة 16 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لخطوط الأنابيب مع شركات الاستثمار العالمية العملاقة “بلاكستون” و”كيه كيه آر” و”بروكفيلد”.
وقالت المؤسسة إن ذراعها النفطية، “شركة نفط الكويت”، وقّعت اتفاق تأجير وإعادة تأجير تشمل كامل شبكة خطوط الأنابيب المحلّية وخطوط التصدير مع الكونسورتيوم الدولي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه دول الخليج الغنية بالهيدروكربونات إلى زيادة إنتاجها النفطي، في ظلّ الهجمات الإيرانية عليها والمترافقة أيضا مع إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لصادرات الطاقة، وفق الوكالة.
وبموجب الاتفاق الذي يمتد على أكثر من عقدَين، سيحصل الكونسورتيوم الذي تقوده شركة “بلاكستون” ومقرّها نيويورك إلى جانب “بروكفيلد” الكندية و”كيه كيه آر” الأميركية، على حصّة تبلغ 49% من شبكة خطوط الأنابيب الكويتية البالغ طولها 320 كيلومترا (199 ميلا)، فيما تحتفظ الشركة الكويتية بحصة 51%.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، إن المشروع المشترك “يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، ومحطّة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أن مشاركة شركات الاستثمار العالمية الثلاث “تعكس ثقتهم بمرونة الاقتصاد الكويتي، وجودة أصول مؤسسة البترول الكويتية، ورؤيتها بعيدة المدى لتطوير قطاع الطاقة”.
ويُتوقّع أن يوفر الاتفاق عائدات فورية بقيمة 7,85 مليارات دولار لـ”شركة نفط الكويت”، في إطار خطّتها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2035.