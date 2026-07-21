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الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤١ مساءً
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم، عن تعرّض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبّب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعددٍ من مرافق هذه المحطات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت التعامل مع الحوادث بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، حيث تمكّنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها، وتقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، منوهة إلى بدء الفرق في تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق.

كما لفتت إلى خروج عددٍ من وحدات التوليد عن الخدمة طبقًا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة وحرصًا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

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