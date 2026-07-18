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الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية للحفاظ على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
وأشارت إلى أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية، التعامل مع الحريق، مضيفة أن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فُعلت فور وقوع الحادث.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، عقب تعرضها لهجوم إيراني أسفر عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

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