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سقوط شظايا في عدد من المواقع تسببت بأضرار مادية

الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكويت رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية سقوط شظايا في عدد من المواقع تسببت بأضرار مادية وإصابة شخص واحد وحالته مستقرة.

وتابعت: فرق هندسة القوة البرية تتعامل مع مخلفات عمليات الاعتراض وتؤكد القوات المسلحة استمرار الجاهزية والاستعداد لحماية أمن البلاد.

 

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