الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد تامر حسني ينعى والده: والدي الحبيب في ذمة الله خطيب المسجد النبوي: تفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء وخففوا عنهم لهيب الصيف وظائف إدارية شاغرة في شركة علم ملكية الرياض تطلق حزمة أعمال جديدة لتطوير طريق الطائف خطيب المسجد الحرام: غض البصر يزكي القلب ويصونه من الفتن ويمنع تشتت الفكر والحسرة الأيدي السعودية في مجال صيانة السيارات.. من الهواية إلى المهنة الواعدة ارتفاع مؤشر كوسبي الكوري في أكبر زيادة يومية له على الإطلاق أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها.
وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع: “إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها؛ ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون
تسجيل أي إصابات بشرية”.
وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه.