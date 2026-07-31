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الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ مساءً
الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها.
وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع: “إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها؛ ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون
تسجيل أي إصابات بشرية”.
وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه.

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