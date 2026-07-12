اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار

وقّعت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، وجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً بكلية علوم الإنسان والتصاميم، اليوم، اتفاقية تعاون؛ بهدف بناء شراكة إستراتيجية تدعم الجهود الوطنية لاستضافة البطولات الرياضية القارية والدولية.

ومثّل اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة رفيف إبراهيم قباني، فيما مثّل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية عميدة كلية علوم الإنسان والتصاميم الدكتورة نهلة محمود قهوجي، وذلك في مقر الجامعة بمدينة جدة.

وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في إعداد الدراسات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتغذوية المرتبطة باستضافة البطولات الرياضية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعم الدراسات البحثية، وتعزيز المشاركات المجتمعية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إجراء دراسات في مجال التغير المناخي والاستدامة، بما يشمل قياس الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة للكربون عبر دورة حياة الحدث.

وتشمل مجالات التعاون تعزيز مشاركة منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية خلال البطولات والفعاليات الرياضية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والأيام العلمية وورش العمل والمعارض المرتبطة بالرياضة والصحة والتغذية، إلى جانب دعم تطوير منتجات مبتكرة مستوحاة من التراث السعودي، وتشجيع المشاريع الريادية في مجال الابتكار الغذائي.

وحددت الاتفاقية عددًا من المستهدفات الأولية للتعاون، تشمل تنفيذ ثلاثة أبحاث مشتركة، وإشراك 100 مشارك من منسوبي الجامعة وطلابها في المبادرات المجتمعية والبطولات الرياضية، إلى جانب تطوير ما بين 15 و30 منتجًا ومشروعًا رياديًا مبتكرًا لعرضها في مناطق المشجعين خلال البطولات الرياضية.

يُذكر أن المملكة تستضيف نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، حيث تُقام منافسات البطولة في نسختها الـ19 على ثمانية ملاعب في مدن الرياض وجدة والخُبر.