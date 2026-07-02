اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية

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التقى مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، اليوم، منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية.
وأكد اللواء الركن شايع الودعاني على أهمية تطوير بيئة العمل المؤسسي، والاستفادة من مؤشرات قياس الأداء في رفع كفاءة الإنجاز، بما يعزز جودة الأعمال، ويدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.