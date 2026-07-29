ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة اللواء العصيمي يشهد حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية والسجون وزير البيئة: تسمية عام 2027 بـ”عام الماء” تجسد ريادة المملكة في قيادة مستقبل الأمن المائي عالميًّا وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان هيئة الطرق: 4 مسارات رئيسة بين الرياض والقصيم تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية صدور موافقة المقام السامي على استضافة السعودية لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة السعودية وإيطاليا: يجب حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر على القطاع الجبلي بجازان جامعة طيبة تفتح التسجيل في برنامج “جدير” لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمدينة المنورة
شهد المدير العام للسجون المكلف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية، في دورتها الثالثة، الذي أقيم بمقر المديرية في مدينة الرياض، بحضور عدد من المختصين في مجال السلامة في القطاعات الأمنية.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الإصلاحية، وتحقيق مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة، وتقدير الجهود المتميزة في تطوير منظومة السلامة واستدامتها وحماية الأرواح، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكرّم المدير العام للسجون المكلف، الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، والمناطق الفائزة بجائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية، وذلك لتميزها في تطبيق معايير السلامة والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.
من جهة أخرى، دشن المدير العام للسجون المكلف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، أول مركز للإطفاء للمديرية في إصلاحية ذهبان، وفق لوائح واشتراطات فرق الإطفاء الخاصة وأعلى معايير السلامة والاستجابة للطوارئ.