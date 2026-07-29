اللواء العصيمي يشهد حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية والسجون

شهد المدير العام للسجون المكلف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية، في دورتها الثالثة، الذي أقيم بمقر المديرية في مدينة الرياض، بحضور عدد من المختصين في مجال السلامة في القطاعات الأمنية.



وتهدف الجائزة إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الإصلاحية، وتحقيق مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة، وتقدير الجهود المتميزة في تطوير منظومة السلامة واستدامتها وحماية الأرواح، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكرّم المدير العام للسجون المكلف، الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، والمناطق الفائزة بجائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية، وذلك لتميزها في تطبيق معايير السلامة والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.



من جهة أخرى، دشن المدير العام للسجون المكلف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، أول مركز للإطفاء للمديرية في إصلاحية ذهبان، وفق لوائح واشتراطات فرق الإطفاء الخاصة وأعلى معايير السلامة والاستجابة للطوارئ.