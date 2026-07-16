المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يرأس وفد المملكة بالمؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني

رأس مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر العربي الـ (17) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بجمهورية تونس خلال الفترة (15 – 16) من شهر يوليو الجاري، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد إذاعات الدول العربية.

وهدف المؤتمر إلى استعراض تجارب الدول العربية في التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ونشر الوعي بمخاطر الإرهاب وتعزيز ثقافة الوقاية منه، وتوظيف التقنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية الإعلامية الأمنية، وإنتاج محتوى إعلامي رقمي وجاذب ومؤثر في معارف واتجاهات الجمهور العربي.