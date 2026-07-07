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المتحدث باسم الكرملين: أوروبا تضغط على أوكرانيا لمواصلة الحرب

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
المتحدث باسم الكرملين: أوروبا تضغط على أوكرانيا لمواصلة الحرب
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الدول الأوروبية تضغط على أوكرانيا لمواصلة الحرب ضد روسيا.

وتابع بيسكوف، في مقابلة نشرتها مجلة فيلتفوخه السويسرية، أمس الثلاثاء: “ما زالت الدول الأوروبية تعتقد أنها قادرة على هزيمة روسيا استراتيجيًا”.

وأضاف أن هذا كان “أكبر خطأ على الإطلاق”، مضيفًا أن الدعم الأوروبي جعل كييف غير قادرة على التحلي بالمرونة.

ووصف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، التطورات في أوروبا، التي تعيد التسلح حاليًا على نطاق واسع، بأنها عملية تحول.

وانتقد بيسكوف، استخدام أموال دافعي الضرائب في إعادة التسلح، واصفًا ذلك بأنه “غسيل دماغ لدافعي الضرائب الأوروبيين”.

ورفض بشكل قاطع المخاوف الأوروبية من احتمال تصاعد الحرب في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، قائلًا: “روسيا دولة كبيرة للغاية ومسئولة للغاية، بحيث لا يمكنها أن تكون البادئة بالتسبب في حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف بيسكوف، أنه على الرغم من عدم وجود علاقات جيدة بين روسيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي، فإنهما تتحليان بالعقلانية الكافية لمواصلة التحدث مع بعضهما البعض.

ورأى بيسكوف، في التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا العديد من أوجه التشابه مع الظروف السياسية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكد أن “عسكرة أوروبا تقلقنا”، معربًا عن أمله في ظهور جيل جديد من السياسيين الأوروبيين.

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