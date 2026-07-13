المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر

استعرضت أمانة المنطقة الشرقية خطة الموسم الثاني لمشروع المدينة العالمية بالدمام؛ إذ يحتوي على توسعات نوعية وتجارب عالمية جديدة، وإطلاق 5 أسواق عالمية مفتوحة، وإنشاء نافورة تفاعلية، حيث تستهدف استقبال أكثر من (5.2) ملايين زائر، بما يعزز مكانة المشروع كونه إحدى أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية والاستثمارية في المنطقة.

إطلاق 5 أسواق عالمية

واستقطب المشروع في الموسم الأول أكثر من (3) ملايين زائر من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما سيتضمن موسمه الثاني نقلة تطويرية شاملة، من خلال توسيع المرافق، وتطوير الأجنحة الدولية، والمناطق الاستثمارية والترفيهية، والخطط التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات، وإضافة عناصر جذب ثقافية وترفيهية واستثمارية، والارتقاء بجودة تجربة الزوار.

وسيشهد المشروع أكبر توسعة منذ انطلاقته، حيث سيكون متوسط زوار المدينة يتراوح بين (22) ألفًا و(26) ألف زائر يوميًا، مدعومًا بتوسعة المرافق وإضافة تجارب جديدة تعزز جاذبية الوجهة، مع إعادة تصميم واجهات الأجنحة الدولية برؤية معمارية حديثة، وإضافة دول وثقافات تشارك للمرة الأولى، من أبرزها العراق وسلطنة عُمان، إلى جانب تطوير الأجنحة الحالية بما يعكس الهوية الثقافية والحضارية للدول المشاركة.

وسيجري إطلاق عدد من الوجهات الجديدة، أبرزها القرية الآسيوية (Asian Village) المطلة على الواجهة المائية، وسوق كابايان الليلي (Kabayan Night Market)، ومنطقة المستقبل (Future District) التي تقدم تجارب متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية، إضافة إلى مدينة الديناصورات ومناطق ترفيهية جديدة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وستنشأ منطقة استثمارية جديدة توفر مساحات مرنة للمستثمرين ورواد الأعمال، وزيادة المساحات التجارية، واستقطاب علامات تجارية جديدة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويعزز العوائد الاقتصادية والسياحية للمشروع.

نموذج ناجح للشراكة:

وسيضم الموسم الثاني (23) جناحًا دوليًا، و(5) أسواق عالمية مفتوحة، و(13) مطعمًا، و(60) كشكًا للمأكولات والمشروبات، و(6) مقاهٍ، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، ومواقف مخصصة للزوار، مع تطوير الحركة الداخلية، وزيادة المساحات المفتوحة، واستحداث مناطق للجلوس والاستراحة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر جودة وسهولة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في المنطقة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المدينة العالمية بالدمام تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص في استثمار الأصول البلدية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير المشروع والبناء على النجاحات التي حققها الموسم الأول، بما يعزز مكانة المنطقة وجهة رائدة للاستثمار والسياحة والترفيه، ويقدم تجربة عالمية متكاملة تجمع الثقافة والترفيه والابتكار والاستثمار في وجهة واحدة.