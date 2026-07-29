المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65%

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قرر المصرف المركزي بالإمارات، الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
وقرر المصرف المركزي بالإمارات، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.