Icon

جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65% Icon القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة Icon الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية Icon سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة Icon الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65%

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر المصرف المركزي بالإمارات، الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

وقرر المصرف المركزي بالإمارات، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد