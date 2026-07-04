المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة خلال أسبوع.. ضبط 15591 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16
حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري، بواقع 70.29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.2264 روبلًا.
وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 67.65 كوبيكًا، ليبلغ 88.0304 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8.9 كوبيكات، ليصل إلى 11.3803 روبلًا.