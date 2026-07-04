Icon

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة Icon خلال أسبوع.. ضبط 15591 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي Icon روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال Icon ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه Icon ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي Icon الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات Icon كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم Icon الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ مساءً
المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري، بواقع 70.29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.2264 روبلًا.

وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 67.65 كوبيكًا، ليبلغ 88.0304 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8.9 كوبيكات، ليصل إلى 11.3803 روبلًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
السوق

المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام...

السوق