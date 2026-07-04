المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري، بواقع 70.29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.2264 روبلًا.

وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 67.65 كوبيكًا، ليبلغ 88.0304 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8.9 كوبيكات، ليصل إلى 11.3803 روبلًا.