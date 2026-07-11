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المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
المواطن - فريق التحرير

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حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73.47 كوبيكًا، ليصل إلى 76.6647 روبلًا.

ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.08 كوبيك ليبلغ 87.6661 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 14.21 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3037 روبلًا.

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