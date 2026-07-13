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المرور: استخدام المحمول أثناء القيادة مخالفة والغرامة تصل لـ900 ريال

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
المرور: استخدام المحمول أثناء القيادة مخالفة والغرامة تصل لـ900 ريال
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام السائق لأي جهاز محمول باليد أثناء قيادة المركبة؛ حيث يعد ذلك مخالفة مرورية.

خطورة استخدام المحمول أثناء القيادة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن قيمة الغرامة المالية على هذه المخالفة تتراوح بين 500 و900 ريال.

ودعت الإدارة العامة للمرور، جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتجنب السلوكيات الخطرة أثناء القيادة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، والإسهام في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

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