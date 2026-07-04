المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أن قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارة المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 150 ريال إلى 300 ريال”.