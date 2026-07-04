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تستوجب غرامة مالية من 150 ريال إلى 300 ريال

المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أن قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارة المرور أو نقاط الضبط الأمني  باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 150 ريال إلى 300 ريال”.

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