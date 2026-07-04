ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير المرور: استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري اكتشاف مذهل لعلاج السمنة بلا معاناة اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC” ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89 رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة
حذرت الإدارة العامة للمرور، من استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أن قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارة المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 150 ريال إلى 300 ريال”.