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المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
المواطن - فريق التحرير

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دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة، مؤكدًا أن هذه الممارسة تعد من أهم عوامل تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

وأوضح المرور عبر منصة إكس أن الحفاظ على مسافة كافية يمنح قائد المركبة الوقت اللازم للتعامل مع حالات التوقف المفاجئ أو تغير حركة السير، بما يسهم في تقليل مخاطر الاصطدام الناتجة عن التقارب الشديد بين المركبات.

وأكد المرور أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، والانتباه الكامل للطريق، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تعرض السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، داعيًا الجميع إلى الإسهام في تعزيز ثقافة السلامة المرورية والقيادة المسؤولة.

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