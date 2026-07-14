الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة، مؤكدًا أن هذه الممارسة تعد من أهم عوامل تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.
وأوضح المرور عبر منصة إكس أن الحفاظ على مسافة كافية يمنح قائد المركبة الوقت اللازم للتعامل مع حالات التوقف المفاجئ أو تغير حركة السير، بما يسهم في تقليل مخاطر الاصطدام الناتجة عن التقارب الشديد بين المركبات.
وأكد المرور أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، والانتباه الكامل للطريق، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تعرض السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، داعيًا الجميع إلى الإسهام في تعزيز ثقافة السلامة المرورية والقيادة المسؤولة.