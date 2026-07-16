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المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
المواطن - فريق التحرير

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دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى فحص ضغط إطارات مركباتهم بشكل دوري، والتأكد من سلامتها قبل الانطلاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد من أهم الإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

وأوضح المرور أن المحافظة على ضغط الإطارات بالمستوى الموصى به يرفع من كفاءة القيادة ويقلل من المخاطر الناتجة عن تلف الإطارات أو انفجارها أثناء السير، بما يسهم في توفير قيادة أكثر أمانًا.

وأكد أهمية الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لجميع مكونات المركبة، وفي مقدمتها الإطارات، للحفاظ على سلامة السائقين والركاب وجميع مستخدمي الطريق، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالالتزام بالفحص والصيانة المنتظمة للمركبة.

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