أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة أمطار وبَرَد وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في السعودية الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية
دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى فحص ضغط إطارات مركباتهم بشكل دوري، والتأكد من سلامتها قبل الانطلاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد من أهم الإجراءات الوقائية التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.
وأوضح المرور أن المحافظة على ضغط الإطارات بالمستوى الموصى به يرفع من كفاءة القيادة ويقلل من المخاطر الناتجة عن تلف الإطارات أو انفجارها أثناء السير، بما يسهم في توفير قيادة أكثر أمانًا.
وأكد أهمية الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لجميع مكونات المركبة، وفي مقدمتها الإطارات، للحفاظ على سلامة السائقين والركاب وجميع مستخدمي الطريق، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالالتزام بالفحص والصيانة المنتظمة للمركبة.