المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة “أبشر”، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في إطار توسيع الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهات المختصة.
وأوضحت الإدارة أن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 2 يوليو 2026، داعية الراغبين في المنافسة على اللوحات المميزة إلى الدخول عبر منصة “أبشر”، ثم الانتقال إلى تبويب “خدماتي”، واختيار “المرور”، ومن ثم الدخول إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” لاستكمال إجراءات المشاركة بكل يسر عبر المنصة.