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المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 صفر 1448هـ الموافق 22 يوليو 2026م، على أن يستمر حتى يوم الخميس 9 صفر 1448هـ الموافق 23 يوليو 2026م.

وأوضحت الإدارة أن المشاركة في المزاد تتم إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، يليها “المرور”، ومن ثم الدخول إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” للاطلاع على اللوحات المتاحة والمزايدة عليها.

ويأتي إطلاق المزاد ضمن جهود الإدارة العامة للمرور في تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المرورية، بما يعزز تجربة المستفيدين ويوفر حلولًا إلكترونية مرنة تواكب مستهدفات التحول الرقمي.

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