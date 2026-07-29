الغطاء النباتي يطرح 10 فرص تنمية مستدامة بشراكات استثمارية في الباحة المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق
أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، على أن يستمر حتى يوم غدٍ الخميس 30 يوليو.
وأوضحت الإدارة أن المشاركة في المزاد تتم إلكترونيًا من خلال أربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ومن بعدها المرور، وأخيرًا الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وتأتي الخدمة في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتيسير إجراءات المشاركة في المزادات، من خلال إتاحة تنفيذها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات المرورية.