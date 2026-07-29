المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر

أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، على أن يستمر حتى يوم غدٍ الخميس 30 يوليو.

وأوضحت الإدارة أن المشاركة في المزاد تتم إلكترونيًا من خلال أربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ومن بعدها المرور، وأخيرًا الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وتأتي الخدمة في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتيسير إجراءات المشاركة في المزادات، من خلال إتاحة تنفيذها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات المرورية.