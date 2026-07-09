المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة

أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة توافق نوع رخصة القيادة مع نوع المركبة التي يقودها السائق، بما يشمل حجمها وفئتها وقوتها، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

وجاء توضيح الإدارة رداً على استفسار أحد المستفيدين عبر منصة إكس بشأن إمكانية قيادة سيارة خاصة باستخدام رخصة نقل خفيف، وما إذا كان يتطلب الأمر استخراج رخصة قيادة خصوصي، حيث أوضحت أن نوع الرخصة يجب أن يتناسب مع نوع المركبة المراد قيادتها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات المرورية، إذ كانت قد أكدت في وقت سابق أن قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو أثناء فترة سحبها، تُعد مخالفة مرورية، تُفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال.