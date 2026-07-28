المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال

يدخل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هذا العام بميزة جديدة توسع الفرص أمام مزارع الإنتاج والمستثمرين والمشترين، بعد قرار تخصيص جميع أشواط “الفروخ” التي يتنافس فيها المحليون والدوليون للصقور المبيعة من خلال المزاد، وهو قرار يتوقع أن ينعكس على الإقبال وحركة الشراء، خاصة أن المزاد يدخل عام 2026 بعد وصول مبيعاته في العام الماضي إلى 13 مليون ريال، وبيع 1103 صقور، ومشاركة 67 مزرعة إنتاج.

ويمنح القرار الصقر المبيع مسارًا جديدًا بعد انتقال ملكيته، إذ يصبح مؤهلًا للمشاركة في السباقات وفق الضوابط المنظمة، ليرتبط قرار الشراء بفرصة المنافسة في عدد من المسابقات التي ينظمها المركز الوطني للصقور أو يشارك في تنظيمها بجوائز تصل إلى 50 مليون ريال.

وتضيف هذه الميزة عامل جذب جديدًا للمستثمر والمشتري، فالسلالة وجودة الإنتاج والسعر لم تعد وحدها العناصر التي ينظر إليها عند اختيار الصقر، إذ تدخل فرص المنافسة وأداء السلالة في الميدان ضمن حسابات الشراء، وهو ما يتوقع أن يرفع الاهتمام بالصقور المؤهلة للملواح ويوسع قاعدة المشترين الباحثين عن صقور تجمع الجودة والقدرة التنافسية.

ويسهم هذا القرار في تكامل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للصقور من خلال فعالياته التي تنظم عمليات بيع وشراء الصقور وهي، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومزاد المركز الوطني للصقور ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والفعاليات التي ينظم خلالها سباقات الصقور وهي مهرجان الملك عبدالعزيز الصقور وكأس المركز الوطني للصقور وسباق الملواح والسباقات التي تُنظم في مناطق المملكة.