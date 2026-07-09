المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار

تشهد المزارع الريفية في منطقة المدينة المنورة إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار خلال الفترة المسائية، لتتحول إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية التي تجمع بين الأجواء الطبيعية والخدمات المتنوعة، في ظل ما توفره من بيئة هادئة ومناخ أكثر اعتدالًا مقارنة بالأماكن المفتوحة الأخرى.

وتستفيد هذه المزارع من طبيعتها الزراعية التي تسهم في تلطيف الأجواء، حيث يؤدي الري اليومي للمزروعات والأشجار إلى خفض درجة الحرارة المحيطة ورفع مستوى الرطوبة بصورة معتدلة، وهو ما يمنح الزوار أجواءً أكثر راحة خلال ساعات المساء، إلى جانب اعتماد العديد منها على المراوح ورذاذ الماء البارد في الجلسات الخارجية، بما يعزز تجربة الزائر، خاصة خلال فصل الصيف.

وأصبحت المزارع الريفية خيارًا مفضلًا للعائلات والشباب، لما تقدمه من جلسات مفتوحة وسط المساحات الخضراء، ومناطق مخصصة للأطفال، إضافة إلى المقاهي والمطاعم والأكشاك التي تقدم المأكولات والمشروبات المحلية، فضلًا عن تنظيم عدد منها فعاليات ترفيهية وثقافية وأنشطة موسمية تستهدف مختلف الفئات.

ويعكس الإقبال المتنامي على هذه المواقع تنامي الاهتمام بالسياحة الريفية في المدينة المنورة، بوصفها أحد الأنماط السياحية التي تجمع بين الاستجمام والطبيعة، وتسهم في دعم الاستثمار الزراعي والسياحي، وإيجاد فرص اقتصادية للمزارع والأسر المنتجة ورواد الأعمال.

كما أسهمت المزارع الريفية في إثراء الحياة الليلية بالمدينة المنورة، إذ باتت تشكل متنفسًا للأهالي والزوار بعد غروب الشمس، من خلال توفير بيئات مفتوحة وآمنة للاستمتاع بالأمسيات الصيفية، في مشهد يعكس تنوع الخيارات الترفيهية التي تشهدها المنطقة، ويعزز من جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي وتنويع التجارب المقدمة للزوار.