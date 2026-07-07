المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 2.87 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد 52 كيلومترًا شمال شرق جازان.

وأوضحت الهيئة أن الهزة جرى تسجيلها عبر محطات الرصد الزلزالي التابعة لها، مؤكدة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر وفق منظومة الرصد الوطنية. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار أو تأثيرات ناتجة عن الهزة.