سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عامًا 7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي بلجيكا تبلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 برباعية في شباك أمريكا إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية 14 هدفًا عكسيًا في كأس العالم 2026
رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 2.87 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد 52 كيلومترًا شمال شرق جازان.
وأوضحت الهيئة أن الهزة جرى تسجيلها عبر محطات الرصد الزلزالي التابعة لها، مؤكدة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر وفق منظومة الرصد الوطنية. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار أو تأثيرات ناتجة عن الهزة.