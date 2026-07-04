المغرب أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بثلاثية في شباك كندا

تأهل المنتخب الوطني المغربي، إلى دور ربع نهائي كأس العالم، بانتصاره على كندا، في الدور الـ16، بثلاثة أهداف دون رد، في هيوستن.

وكان الشوط الأول بين المغرب وكندا قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، كان المنتخب المغربي أفضل، خاصة بعد تمكنه من تسجيل الهدف، في الدقيقة الـ50، عبر النجم، عز الدين أوناحي.

وكاد المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الثاني، كما حاولت كندا تعديل النتيجة، بيد أن دفاع الأسود ظل صامدا، خاصة بعد التغييرات، عبر إشراك سفيان أمرابط، كبديل.

ونجح المنتخب المغربي في إضافة الثاني، عند الدقيقة 82، عبر اللاعب أوناحي، الذي نصب نفسه نجما للمباراة ورجلا لها، ثم جاء الثالث في الوقت بدل الضائع، عبر البديل، سفيان رحيمي.

وعبر الأسود إلى دور ربع نهائي المونديال، منتظرين الفائز في مباراة فرنسا وباراغواي، ليكون الخصم المقبل.