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المغرب تدين بأشد العبارات الهجمات على منشآت بترولية بالمملكة

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
المغرب تدين بأشد العبارات الهجمات على منشآت بترولية بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن المغرب تعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، ومساسًا خطيرًا بأمنها القومي، وتهديدًا مرفوضًا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره.

وأفاد البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وتؤكد وقوفها المطلق إلى جانبها في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها، وحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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