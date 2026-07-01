المكسيك تهزم الإكوادور بثنائية وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

تأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الإكوادور بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32.

وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه خوليان كينونيس عند الدقيقة 22، قبل أن يعزز اللاعب راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 32، ليؤمن تأهل منتخب بلاده إلى الدور المقبل، وودع المنتخب الإكوادوري منافسات البطولة.

يُذكر أن المباراة تأخر انطلاقها لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يمنح المنتخب المكسيكي جماهيره فوزًا مستحقًا، ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.