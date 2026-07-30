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الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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