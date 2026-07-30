بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين بدمياط وتحذر من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة ضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة بالقصيم الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 109,950 قرصًا ممنوعًا أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م² هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.