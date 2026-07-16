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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت أجزاءً مختلفة من بلاده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت أجزاءً مختلفة من جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت أجزاءً مختلفة من بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي اجتاحت أجزاءً مختلفة من جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.

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