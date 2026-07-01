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بمناسبة ذكرى يوم بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة لويز أربور الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة لويز أربور الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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