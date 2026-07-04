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السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته.
وأشاد -أيده الله- بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، متمنيًا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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