جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة توقع ثلاث اتفاقيات شراكة قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده البلديات والإسكان تعتمد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية” بسبب موجة الحر.. باريس تعيد فتح مواقع السباحة في نهر السين مجاناً كلب يخرق قواعد الفيفا لمتابعة مباريات كأس العالم “أم رضمة” تروي أنماط الاستيطان واستثمار الموارد الطبيعية عبر الزمن موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.