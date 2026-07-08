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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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