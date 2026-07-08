الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات” العثور على حطام طائرة الشحن الباكستانية والبحث عن أفراد طاقمها قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت جامعة تبوك تعلن دليل القبول الجامعي للعام 1448هـ مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين المنظمة البحرية الدولية تدعو لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.