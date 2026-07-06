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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية القُمر بذكرى الاستقلال

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية القُمر بذكرى الاستقلال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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