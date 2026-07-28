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بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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