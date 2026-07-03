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بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو

الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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