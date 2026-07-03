الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي سلمان للإغاثة يوزع 1.464 سلة غذائية في حمص بسوريا #يهمك_تعرف | خطوات إصدار هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر محافظة القرى.. طبيعة آسرة وعبق تاريخ وثراء تراثي سلمان للإغاثة: 576 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو عوالق ترابية على شرورة البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والرقي.