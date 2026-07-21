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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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