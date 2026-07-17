Icon

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة Icon الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي Icon التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر Icon لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية   Icon إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية Icon خطيب المسجد النبوي: تجنبوا جعل الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد Icon خطيب المسجد الحرام: العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها Icon طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بتعيين (37) عضوًا، وترقية (50) عضوًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.
وعبّر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ سخي وعناية دائمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على جهاز النيابة العامة، وتمكين الكفاءات النيابية.
وأكد أن هذه الثقة الملكية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ العدالة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا

السعودية
تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أخبار رئيسية

تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي...

السعودية
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
السعودية

بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا...

السعودية
بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
السعودية

بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا...

السعودية
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
السعودية

أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ...

السعودية
الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
أخبار رئيسية

الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.....

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر...

أخبار رئيسية