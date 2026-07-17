الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بتعيين (37) عضوًا، وترقية (50) عضوًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ سخي وعناية دائمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على جهاز النيابة العامة، وتمكين الكفاءات النيابية.

وأكد أن هذه الثقة الملكية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ العدالة.