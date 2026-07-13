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المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
المواطن - واس

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حظيت المماشي الرياضية بنجران، بإقبالٍ متزايد من السكان والزوار بمختلف أعمارهم، إذ أصبحت متنفسًا لهم، ووجهة مفضلة ومحببة خلال أوقات الإجازة الصيفية، أسهمت في تعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة المشي، وتحسين المزاج، فضلًا عن فوائدها الصحية على جسم الإنسان.
وهيأت أمانة المنطقة (44) ممشى رياضيًا في الحدائق والمتنزهات بمدينة نجران والمحافظات، مزودة بالأجهزة اللياقية، ومسارات للدراجات، إلى جانب الإضاءات الحديثة، ومقاعد الجلوس، والتشجير، والمرافق العامة، وذلك في إطار جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعدّ ممشى متنزه الملك فهد الذي يبلغ طوله (2660) مترًا طوليًا، بعرض (10) أمتار، من أبرز المماشي التي تشهد إقبالًا من السكان والزوار، لما يمتاز به من كثافة الأشجار المحيطة به، والمسطحات الخضراء، التي كان لها أثر في انخفاض درجات الحرارة، حيث جذبت المتنزهين والزوار لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بالأجواء المعتدلة في المتنزه، وبات المتنزه بأنشطته الرياضية المتكاملة وجهة يومية لمحبي الرياضة والتنزه، ويأتي كذلك ممشى متنزه الأمير جلوي من المماشي المميزة التي تشهد إقبالًا من المتنزهين لمساحاته الواسعة ومرافقه المتعددة، وكثافة التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء التي تسهم في إعطاء مزيد من الحيوية والنشاط البدني، ومن المماشي الرياضية المميزة أيضًا ممشى مجمع ملاعب حي الفهد، وممشى أرامكو، وممشى طريق الملك سعود، وغيرها من المماشي المتكاملة.
ورصدت (واس) الإقبال من جميع الفئات العمرية على المماشي الرياضية، مما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة رياضة المشي والرياضات الأخرى بشكل عام، وترسيخ ثقافة النشاط البدني.

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