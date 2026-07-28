Icon

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon الذكاء الاصطناعي في التعليم.. تحوّل شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية Icon تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي Icon ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا” Icon بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية Icon الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

 

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تدين تصريحات مليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة
السعودية

ليبيا تدين تصريحات مليشيا الحوثي التي تستهدف...

السعودية
سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة
السعودية

سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة

السعودية
المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق
أخبار رئيسية

المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له...

أخبار رئيسية
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك
أخبار رئيسية

وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون...

أخبار رئيسية